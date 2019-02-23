Антон Шенфельд: Если скажу, что хотел бы, меня оштрафуют

Нападающий нижегородского «Торпедо» рассказал об итогах регулярного сезона КХЛ, кубковой битве с «Барысом» и проблемном периоде в «Ладе».

В Континентальной хоккейной лиге закончился регулярный сезон 2018/19, по итогам которого определились пары 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. В заключительный день «регулярки» московское «Динамо» разгромило нижегородское «Торпедо» 4:1 в ничего не решавшем матче: обе команды еще несколько туров назад узнали своих соперников – «Йокерит» и «Барыс» соответственно. С того, почему проходной матч оказался таким энергичным, и начался наш разговор с Антоном Шенфельдом:

– Неудачно сложилась игра для нас, конечно, старались закончить регулярный сезон на хорошей ноте, но… Два удаления за нарушение состава – многовато. Глупые ошибки, надо разбираться. Где-то были моменты такой грубости небольшой, но все к плей-офф готовятся, это нормально.

– Так если к плей-офф готовиться, то игра не должна была быть такой открытой, мне кажется, а тут – пять шайб…

– И что – надо было от этой игры просто откататься, а потом выйти сразу на плей-офф? Так не бывает в один момент, это все нарабатывается за сезон. В любом случае, надо оставить эту игру в прошлом и готовиться, настраиваться уже на плей-офф, на «Барыс».

– Вас не испугала сирена, которая звучит на «ВТБ-Арене», когда оштрафованный игрок выходит на лед?

– Не испугала, [скорее] она мешала постоянно, потому что кажется, что то ли период [кончился] то ли еще что-то. Она отвлекает постоянно. Неприятно было.

– Будь вы на месте тренера, подали бы протест на такую штуку?

– Не знаю, есть ли смысл в этом. Но я думаю, «Динамо» тоже было неудобно.

«"Автомобилист" и "Барыс" не выскочки, и их успех неслучаен»

– Насколько тяжело доигрывать чемпионат, когда знаешь своего соперника по плей-офф уже за несколько туров до финала?

– Наверное, где-то в этом есть свои плюсы, когда ты можешь заострить свое внимание на каких-то деталях, на том же большинстве-меньшинстве, какие-то подровнять шероховатости, не думая о результате.

– Как вам пройти «Барыс»?

– Делать правильные вещи, отдаваться каждой игре полностью, и тогда все получится. Правильные вещи – это что? Это и самоотверженность, и стопроцентная самоотдача, соответственно…

– У вас статистика игр с «Барысом» в этом сезоне, во-первых, поздняя, в том смысле что играли между собой только в самом начале сезона, во-вторых, странная – счета 1:4 и 6:5. Можно ли какие-то выводы сделать или нет, поскольку это уже отыграно давным-давно?

– Я думаю, нет: игры были в самом начале чемпионата, уже прошло довольно-таки много времени, и у них что-то поменялось в игре, и у нас… Сейчас будет три дня, мы будем разбирать соперника так же, как и они нас, по новой.

Игроки "Барыса" в ожидании "Торпедо" // Global Look Press

– Насколько удивительно, что на первых местах Востока идут «Автомобилист» и «Барыс», а не «Салават», «Ак Барс», «Авангард»?

– Я думаю, удивительно только то, что первый сезон так. А если смотреть по составу, то в принципе у них хорошие игроки собраны, хорошие легионеры, которые дают результат. Была борьба приличная за всю [кубковую] восьмерку, поэтому ничего удивительного нет.

– Что это может говорить о развитии лиги, что команды-олигархи сейчас ниже, чем выскочки, если их можно так назвать?

– Я бы не назвал их выскочками. Я думаю, у них тоже хороший бюджет. (Улыбается.)

– То есть это, наверное, не закономерность скорее, а случайность, как я понял в том числе из предыдущего вашего ответа?

– Не, не думаю, я бы не назвал это случайностью. Они собрали хорошие команды с хорошим тренерским штабом, как же это назвать случайностью?

– Что надо сделать, чтобы поставить «Торпедо» за сезон твердую «четверку»?

– Успешно выступить в плей-офф, пройти как можно дальше.

– Это как именно, чтобы на «четверку»?

– Понятно, что на «пятерку» – это выиграть Кубок Гагарина. А на четверку – дойти до финала, наверное. Главное, чтобы не было стыдно за игру и чтобы болельщики видели, что мы отдали все, что есть, и язык бы не повернулся сказать что-то плохое. Вот это будет «четверка».

«Понимаю про странные вещи в "Ладе", но говорить не буду»

– «Торпедо» лучше играть на Востоке или на Западе?

– Не знаю, я и первый год в команде [«Торпедо»], и никогда не играл на Западе: так получилось, что я всю карьеру провел на Востоке.

– Но если лигу сократят, то «Торпедо» могут перевести на Запад – у вас же на два года контракт, если я правильно помню. И как к этому отнесетесь?

– Да никак. Работаем с тем, что есть.

– А не логичнее, например, будет «Авангард» перевести на Запад как команду, играющую сейчас в Балашихе, то есть фактически на Западе?

– Ну, там же все [связанное с переездом] произошло уже после того, как календарь был составлен…

– Но теперь-то можно!

– Ну, теперь я не знаю. Есть в лиге повыше [меня], кто этим занимается; я думаю, они будут думать, примут правильное решение.

– А есть ли вообще в действиях лиги логика? Вот, к примеру, сокращение команд – «Лады», за которую вы три года играли…

– Не знаю… Я провел три года в «Ладе», обидно за эту команду, потому что довольно неплохие три сезона у меня получились, остались теплые воспоминания… Я ведь лучшим бомбардиром в одном из этих сезонов был… И очень жалко болельщиков, которые лишились команды КХЛ.

– Это я!

– Ну, вот. Вы понимаете ситуацию. Жаль…

– Как вам показалось, играя в «Ладе»: она была обречена вылететь?

– Ну, насколько я знаю, нет, потому что там, вроде, до последнего была уверенность что они останутся, и только, по-моему, после последнего собрания… В общем, по-моему, все решилось в последний момент. Хотя я не был там в тот, последний год.

– Но вы еще играли тогда, когда странные вещи с тренерским штабом стали происходить, если вы понимаете, о чем я…

– Угу… Но не буду об этом говорить.

Шенфельд и игрок "СКА" Бывальцев борются за мяч // Global Look Press

«Шахтер – самая тяжелая работа в мире»

– Блиц. Что сильнее всего раздражает в современном мире?

– Да много чего…

– Ну, можно несколько вариантов…

– Я думаю, главное – не обращать на это внимание, раз ты не можешь это изменить.

– Мудро! Ваш главный авторитет?

– Наверное, отец. Родители воспитали меня, много времени уделяли. Что мама, что папа, они два самых важных человека в моей жизни. Мама за учебу отвечала, отец – за хоккей.

– Что хотели бы сделать на льду, но это запрещено правилами?

– Тяжелые вопросы… Не знаю, не думал никогда об этом. (Улыбается.)

– Ну подумайте сейчас…

– Если я скажу, меня оштрафует лига потом. (Смеется.) Я не буду этого говорить.

– Ваш талант помимо хоккея?

– Рыбалка.

– Чем похвастаетесь?

– Да ничем фееричным. Времени мало, только пара месяцев летом, выбираюсь с отцом…

– Кого больше любите ловить: хищников или растительноядных?

– Хищника интереснее ловить.

– Сома ловили когда-нибудь? Мечтаю поймать, поделитесь секретом!

– Нет, не довелось. Но хотелось бы.

– Самая тяжелая работа в мире?

– Шахтер, наверное.

– На самом деле я согласен, но интересно: это вы мем вспомнили – типа «Расскажи им, как ты устал в офисе»?

– Нет, первое что всплыло.

– В чем КХЛ круче, чем НХЛ?

– (Улыбается.) Что за провокационные вопросы у вас? (Долгая пауза.) Да я не знаю, ничего в голову не приходит. Я не был, как я могу сравнивать. Может, я бы поиграл, мне бы не понравилось?! (Улыбается.)