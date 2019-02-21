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"Атлетико" поставил "Ювентус" на место: фаворит ЛЧ на грани вылета из турнира

Спорт

Global Look Press
Global Look Press

Мадридский «Атлетико» одержал уверенную победу над «Ювентусом» в матче ЛЧ (2:0), обнажив проблемы итальянского гранда.

Перед началом сезона, да даже перед началом плей-офф, «Юве» считался одним из основных фаворитов ЛЧ, равно как и «Манчестер Сити» с «Барселоной». Команда с первоклассной обороной и кучей вариантов построения игры в полузащите и атаке, этот «Ювентус» умеет играть почти в любом стиле, и не зря их тренера Макса Аллегри считают одним из самых гибких специалистов в современном футболе. Но если начало сезона было в исполнении туринцев было впечатляющим, то в последние несколько недель нельзя не говорить о проблемах в их стане.

Хосе Мария Хименес // Global Look Press

Команда вылетела из Кубка Италии впервые за много лет, а в чемпионате Италии была очень симптоматичная игра с «Пармой» (3:3), в которой «Юве» не смог удержать победу.

«Ювентус» делал многое, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. За последние четыре года они дважды доходили до финала, но всякий раз им что-то мешало. Но теперь они всерьез занялись этой миссией: вернули из миланской ссылки Леонардо Бонуччи, приобрели главного в мире по победам в Лиге Чемпионов специалиста — Криштиану Роналду, и до вчерашнего вечера казалось, что «Юве» все более-менее делает правильно.

Хуанфран, Сауль и Криштиану Роналду // Global Look Press

Но вчерашняя игра показала, что этот «Юве» от заветного кубка очень далек. Да, в ответной игре туринцы вполне могут забить три безответных мяча, а затем лихо преодолеть еще три раунда в турнире, завоевав третий в истории титул европейских чемпионов. Но сейчас речь об отдельно взятом матче в Мадриде.

«Атлетико» действовал в очень привычной для себя манере: отдал мяч сопернику, пытаясь какими-то отдельными вспышками прессинга заставлять «Юве» терять владение, убегая после этого в атаки. Это все не удивляет — удивляет то, что гости оказались совершенно не готовы к такому ходу событий: «матрасники» даже для себя создали неприлично много возможностей для взятия ворот в быстрых атаках. А «Ювентус» неприлично много для себя позволял этому бардаку в обороне повторяться.

В актив туринцев, кроме удара Роналду со штрафного, записать толком нечего. Если первый тайм прошел в относительно равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев, то вторая половина матча от и до принадлежала команде Диего Симеоне. Парочка нереализованных выходов один на один, отмененный (справедливо) гол Альваро Мораты и два гола, забитые после стандартов — часто ли «Ювентус» получает такую взбучку в рамках 45 минут? 

Игроки «Атлетико» празднуют гол  // Global Look Press

Про цели «Атлетико» тоже предлагаю не забывать. Эта команда также в недавнем прошлом дважды доходила до финала Лиги Чемпионов, а в этом сезоне финал турнира пройдет на их стадионе, и мотивация «матрасников» очевидна. Имея сложности в чемпионате, после провальных игр с «Бетисом» и «Реалом», после обескураживающего вылета из Кубка они выходят на матч с «Ювентусом» и показывают тот самый старый-добрый «Атлетико», который не дает сопернику создавать моменты у своих ворот и при этом использует почти каждую свою голевую возможность.

«Юве» оказался к такому не готов. В прошлом сезоне туринцы попали под «Реал» в домашнем матче четвертьфинала, однако спустя неделю они едва не совершили подвиг, чуть не отыгравшись со счета 0:3. Но очень слабо верится, что нынешний «Атлетико» позволит такие вольности.

История знает много случаев, когда в Лиге Чемпионов происходит почти невозможное. Но на данный момент один из главных, если не главный, фаворит ЛЧ находится на грани вылета, и вполне заслуженно. А похожая на истерику от бессилия послематчевая фраза Криштиану про его пять Кубков Чемпионов и ноль таких кубков у «Атлетико» показывает, что у «Юве» не все в порядке.

Марио Манджукич // Global Look Press
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