Президент "Анжи" сообщил, что клубу хватит спонсорских денег до конца марта

Магомед Адиев сообщил, что у клуба из Дагестана по-прежнему нет денег, чтобы платить футболистам и персоналу.

В разговоре с «Чемпионатом» функционер признался, что «Анжи» все еще нуждается в финансах, а новое спонсорское соглашение с букмекерской конторой не позволит выплатить даже части долгов по зарплатам.

«Наш новый спонсор — это не спасение от всех бед. Этих денег хватит на март, просто чтобы было на что летать на выезда и жить. Говорить о каких-то выплатах по долгам пока не приходится. Ситуация остаётся такой же», — скахад Адиев.

В настоящее время махачкалинский «Анжи» занимает 15 место в РПЛ, из-за чего команда может пополнить ряды Футбольной национальной лиги.