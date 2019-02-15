Таможенники в Шереметьево задержали летевшего из Испании Дмитрия Тарасова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево из-за незадекларированного имущества.

Как передает StarHit, футболист московской команды Дмитрий Тарасов, вернувшись из Испании, где вместе с «Локомотивом» проходил учебно-тренировочный сбор, был остановлен сотрудниками таможни.

Отмечается, что полузащитника задержали по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

Если вина Тарасова будет доказана, то за административное нарушение ему придется заплатить штраф. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.