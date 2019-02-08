Крупный пожар на базе клуба "Фламенго" унес жизни нескольких человек

Экстренные службы Рио-де-Жанейро рассказали о последствиях крупного пожара в тренировочном центре «Фламенго».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE, происшествие случилось рано утром 8 февраля на базе молодежной команды одного из самых популярных клубов Бразилии.

По предварительной информации, погибшими признаны не менее 10 человек. Еще трое ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Чемпионат» со ссылкой на Globo Esporte пишет, что огонь появился в блоке, где проживали игроки юношеской команды «Фламенго».