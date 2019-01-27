Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде финала Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл чемпионский пояс Bellator американцу Райану Бейдеру.

Как передает «Интерфакс», поединок за чемпионский пояс Гран-при Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером завершился нокаутом в первом раунде.

Отмечается, что на 35-й секунде поединка Емельяненко пропустил прямой удар в голову. После его падения рефери остановил бой.

Напомним, в финал Гран-при российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко попал, нокаутировав американца Чейла Соннена в октябре 2018 года.