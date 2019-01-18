Петерс Покровскис: Кого испортили деньги ЦСКА?

Обозреватель Sobesednik.ru — о конфликте руководства и болельщиков одного из лидеров КХЛ.

На подходе к «ЦСКА-арене», где ранее и на асфальте, и на стенах перехода, как водится в окрестностях почти любого стадиона, красовались оскорбительные надписи, — выборочная цензура. Лозунги против нынешнего менеджмента клуба, просуществовавшие там как минимум все лето, а то и дольше, тщательно замазаны такой же черной краской, что и были намалеваны. Стикеры и прочее художество, которое бы бесстрастно, словно речь не о хоккее, а о фанатах условного Крамника из знаменитой 10 лет назад в разгар народных гуляний о победах футболистов и хоккеистов побасенки «Крамник взял ладью», прославляло бы «красно-синих», не тронуто.

История с изгнанием фанатов ЦСКА из нынешнего дома команды наглядно демонстрирует, что в конфликте, как правило, в той или иной степени проигрывают обе стороны. Мат матом, иные грешки — иными грешками, но в итоге самый лучший на данный момент клуб КХЛ остался без централизованной фанатской поддержки даже на гостевых матчах. А деятельность юных штрейкбрехеров, набирали которых, похоже, бог знает как — часть из них явно не очень понимает, что они тут делают, — конечно, не сравнить с прежним «саппортом».

Теперь на сглаживание ситуации и минимизирование репутационных потерь брошена вся информационно-политическая артиллерия ЦСКА. Официальные заявления клуба только что на тех же местах в переходах не наклеены. Уже на 7-й странице программки не очень похожий на завсегдатая «фанки» молодой парень с женой и ребенком убеждает, что «206-й сектор открыт для всех». И даже диктор вынужден помогать юнцам, объявляя по арене: мол, наш 206-й сектор старается-заводит, но и вы помогайте. А однажды даже «мочит» уже изгнанного «врага» совсем непрозрачным намеком про необходимость поддержки «любыми разрешенными законами Российской Федерации способами».

С другой стороны, и среди требований фанатов есть абсурдные заскоки. Например, про цены на абонементы — те, кажется, стоят около 4000 рублей за весь сезон, в то время как соседние сектора, не принадлежащие к «фанке», обошлись бы в несколько раз дороже. Не хотел бы брюзжать на своем-то всего четвертом десятке лет, но я в их возрасте шизил за свой любимый клуб мало того что задарма, не обладая льготами и призовыми ништяками, так еще и за свой счет. А им той же стоимости, сколько один-два разовых билета туда стоят — за три десятка игр много...

В России часто жалуются и требуют, чтобы спортивные структуры были бы не государственными, а частными, но при этом возмущаются, если владелец, кем бы он ни был, диктует свои порядки. Однако, думается, что как название главного трофея КХЛ «Кубок Гагарина» или красно-синий треугольный логотип лиги в свое время полоскали все кому не лень, а теперь никто, кажется, и не вспоминает о казусе, так и мы через время, мытьем и катанием, кровью и потом, придем к цивилизованному решению подобных вопросов. Каким бы оно ни являлось...