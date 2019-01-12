Закончивший карьеру биатлонист Шипулин может пойти в депутаты Госдумы

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин может принять участие в довыборах в Госдуму.

Об этом сообщил «Znak.com» со ссылкой на информированного источника. Он утверждает, что закончивший недавно карьеру биатлониста Шипулин намерен стать депутатом.

Ожидается, что он будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области, а его кампанию возглавит вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Ранее совместную фотографию с Антоном Шипулиным выложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Руководитель региона написал в своем Instagram, что «Антон скоро расскажет о своих планах».