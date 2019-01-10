Руководитель клуба КХЛ "Салават Юлаев" отстранен от должности

В руководстве одного из ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги произойдут масштабные перестановки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в клубе из Башкортостана. Начальники уфимцев приняли решение отстранить действующего генерального директора Тагира Ибрагимова от занимаемой должности.

Также источник добавил, что из клуба может быть уволена команда менеджеров, пришедшая в «Салават Юлаев» с Ибрагимовым.

В настоящее время уфимцы с переменным успехом выступают в регулярном чемпионате КХЛ. После большей части матчей сезона «Салават» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ, дающее право сыграть в Кубке Гагарина. Главный трофей лиги команда из Башкортостана выигрывала один раз в 2011 году.