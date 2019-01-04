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"Молодежка" – чемпион? Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2019

Спорт

стоп-кадр / YouTube
стоп-кадр / YouTube

 

Обозреватель Sobesednik.ru – о матча Россия – Словакия (8:3) и других четвертьфиналах Молодежного чемпионата мира по хоккею-2019.

Как свежевыжатый апельсиновый сок мгновенно приводит в порядок в разгар новогодних праздников, так и наша молодежка, словно выжимку из двух последних игр группового этапа, явила отрезвляющую победу над Словакией.

Матч против Швейцарии (7:4) был быстрым и активным, но «украшенным», словно новогодняя елка – игрушками, массой ошибок; массой, возможно, простительной с таким темпом, таким соперником и такой стадией турнира. Встреча с Канадой (2:1) оказалась слишком четкой, уверенной и хладнокровной для группового раунда, но крайне уместной с учетом статуса противника и решающего матча группы. И как показало сенсационное поражение Канады от Финляндии в четвертьфинале (1:2), на которую в случае поражения могли попасть мы, вполне выверенное стратегически. А то у нас любят задним числом домысливать варианты после фиаско – эх, дескать, надо было там-то не упираться, а может даже проиграть, глядишь, не вылетели бы раньше времени...

Что отдельно важно – от недооценки эта команда Валерия Брагина не страдает. Я до сих пор помню, как почти 10 лет назад специально просыпался посреди ночи, чтобы посмотреть, как наши будут «рвать» швейцарцев – тогда смотреть Молодежный чемпионат мира по хоккею еще не было повальным мейнстримом, к тому же играло «потерянное» поколение рубежа 80-х — 90-х, — а увидел... то, что увидел. Сейчас же можно дискутировать о избирательной несобранности относительно некоторых моментов и эпизодов, в том числе хватаясь за голову во время той же игры со Швейцарией, но две следующих игры поставили все точки над «ё». Минимальный процент брака во всех зонах, уверенный контроль шайбы, четкость в передачах — да эта команда выглядит, может, даже посильнее «золотой» брагинской поросли 2011-го года. Даром что Павел Шен нынче привез канадцам почти такой же чудо-гол, какие тогда исполняли в плей-офф Евгений Кузнецов и компания.

 

Нет, в полуфинале МЧМ-2019 с США (5 января 00:00 по московскому времени) легко не будет; будет, может, даже тяжелее, чем в новогоднюю ночь с той же Канадой. Но впервые с того самого 2011-го я при обычной осторожности в прогнозах снова почти уверен в наших «реальных пацанах»…

Теги: Хоккей

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стоп-кадр / YouTube

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