Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Словакии

Молодые российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею.

Как передает «Интерфакс», молодежная сборная России по хоккею разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Матч завершился со счетом 8:3 в пользу россиян.

Голы забили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Клим Костин (дважды), Кирилл Слепец и Илья Морозов. У словаков отличились Мартин Фегенвары, Милош Роман и Михал Иван.

В полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет российской сборной предстоит встретиться с американцами.