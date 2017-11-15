Феерия в Петербурге: Россия спасла игру с Испанией

Сборная России выдала в Петербурге крутую перестрелку с именитыми испанцами, отыгравшись со счета 0:2.



Обе команды забили друг другу по три мяча. Главное отличие в игре наших футболистов от субботнего мучения с аргентинцами — отсутствие каких-либо мучений. Этому поспособствовало несколько факторов. Наконец в тренерском штабе поняли, что нахождение Алексея Миранчука на поле означает повышение вероятности возникновения опасных атак. И то, что Алексей сыграл так, как он сыграл, не вызвало у меня никакого удивления. Если раньше у него за одной хорошей игрой могли последовать четыре блеклых выступления, то в этом сезоне молодой полузащитник явно прибавил в стабильности. К слову, в рамках РФПЛ он забил голов столько же, сколько он забил в матчах чемпионата России за три предыдущих сезона.



А что удивило, так это сильная игра Юрия Жиркова на его любимом левом краю. Шутка ли, 34-летний вингер сыграл в этом сезоне РФПЛ лишь пять матчей, но получил вызов в сборную. И его выступление в игре с Испанией дало ответ на возникший у общественности вопрос — а что он забыл в составе сборной?! Но 14 ноября на поле стадиона в Питере мы увидели старого-доброго Жиркова с его фирменными прорывами в штрафную. Один из таких даже привел к голу в ворота Испании.



Обычно в российском обществе после таких игр начинается истерия. Так было в 2012 году после товарки с Италией, где будущие вице-чемпионы континента были биты Широковым и Ко со счетом 3:0. Утвердила веру в повторение чуда 2008 года разгромная победа над крепкими чехами. Но потом была Польша, Греция. А потом из Андрея Аршавина интернет сделал самую ненавистную фигуру в стране.



Еще всплывает в голове бодрая ничья с Бельгией в марте. Не знаю, какая реакция была у болельщиков, но кажется очевидным, что делать выводы по товарищескому матчу с разбавленным составом бельгийцев нельзя. Потом был Кубок Конфедераций, привычный вылет из группы и ожидание. Ведь невозможно не ждать Чемпионат мира. Вот мы и ждем.



Проиграв в очень скучном матче Аргентине, наша команда отправилась в Петербург для встречи с куда более крепкой командой. Испания не стала беречь ключевых игроков. На матч с Россией вышел близкий к оптимальному состав. И гости сразу взялись за дело. Очевидно, что оставлять все силы на поле они не собирались. Но довольно быстро забив гол, испанцы показали свой уровень. А он у них запредельный.



А что же наши? Они усвоили главный урок матча с Аргентиной — нечего нам торчать на своей половине поля. Мы генетически не умеем играть от обороны, ну не наше это. Можно говорить о том, что, играй испанцы в полную силу (чего они не делали), то забить три мяча наши вряд ли смогли. Но это все условности. На деле же сборная России выдала очень яркий матч в атаке, не стесняясь и не боясь соперника. Понятно, что испанцев подвела реализация в их многочисленных контратаках. Но их слабая эффективность не является нашей проблемой. Федор Смолов провел мощный, витринный матч. Именно в играх с такими соперниками можно заявить о себе на континенте.



Судейство обсуждать не стану, не в зрительской это компетенции. Но то, что наши, чувствуя несправедливость в их отношении, не опустили руки, а играли смело — отдельный повод для похвалы.



В сухом остатке мы имеем: сборная Испании позволила нашим игрокам показать свои достоинства в позиционных атаках, Алексей Миранчук при должном отношении к делу и продолжению своего прогресса должен быть игроком основного состава сборной. И Федор Смолов крут. Просто крут. Человек, над которым смеялась вся «футбольная» часть нашей страны несколько лет назад, в настоящий момент является лидером сборной, выводя ее на игру с Испанией с капитанской повязкой на руке.



Призову болельщиков вообще никак не относиться к этой ничьей. Ну правда, черт с ней. Это товарищеская игра. Не нужно требовать многого от нашей сборной. Они пытаются, они могут делать крутые вещи. И голы в матче с Испанией таковыми являются. Но впереди жеребьевка Чемпионата мира, а далее и сам турнир. И излишняя эйфория в фанатских кругах не будет хорошим помощником для игроков сборной. Им просто нужно готовиться, а мешать им излишними ожиданиями не нужно.