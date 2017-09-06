Россиян упрекнули в пассивности за игру на Евробаскете-2017

Баскетбольный агент Максим Шарифьянов критически высказался об игре сборной РФ на Евробаскете-2017.

5 сентября РФ проиграла Латвии в матче группового этапа мужского чемпионата Европы по баскетболу. Это первое поражение российской сборной, которая ранее победила команды из Турции, Сербии и Бельгии, чем обеспечила себе выход в плей-офф. На групповом этапе россиянам осталось сыграть с англичанами.

В интервью Sovsport.ru баскетбольный агент Максим Шарифьянов подвёл промежуточные итоги выступления российских спортсменов на чемпионате, где выступают всего 24 команды.

«Стабильности в игре нашей сборной пока нет. Мы тяжело играли с серьёзными соперниками – Турцией и Сербией. Да и с Бельгией, хотя она считается аутсайдером, играли так же тяжело. Нынешняя сборная России легко и расслабленно ни с одним соперником играть не может. Мы не набрали тот ход, чтобы кого-то обыгрывать на классе. Мы сможем побеждать через серьёзную работу в защите, чтобы ограничивать соперника в нападении», – сказал Шарифьянов.

По мнению агента, россияне выигрывают не за счёт активного баскетбола, а за счёт обороны, которая развалилась в игре с латышами.

«С одной стороны это не катастрофа, но с другой – теперь мы не являемся хозяевами своей дальнейшей судьбы», – отметил Максим Шарифьянов.