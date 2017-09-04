Выпад тренера Уильямс против Шараповой назвали болтовнёй

Тренера Серены Уильямс упрекнули в злобной болтовне после его критики в адрес Марии Шараповой.

3 сентября Мария Шарапова проиграла латвийской спортсменке Анастасии Севастовой в матче 4-го круга Открытого чемпионата США (US Open) и вылетела с турнира. Шарапова, располагавшаяся на 146-й позиции после 15-месячной дисквалификации из-за мельдония, попала на чемпионат, получив специальное приглашение – wild card. Без этого приглашения она бы пропустила турнир, так как в нём могут участвовать только спортсмены из первой сотни лучших теннисистов мира.

Патрик Муратоглу, работающий с Сереной Уильямс, осудил решение организаторов US Open пригласить на турнир спортсменку, недавно дисквалифицированную за допинг.

«Мне абсолютно ясно, что это вопрос большого бизнеса. Потому что любой турнирный директор будет на седьмом небе от счастья, если получит Шарапову в сетку. И даже поставит её на центральный корт! А что? Соберется аншлаг, спонсоры радуются, телевизионные рейтинги улетели в поднебесье», – сказал Муратоглу в интервью Tennis World USA.

По словам тренера, Мария Шарапова должна сама вернуться в сотню лучших теннисистов мира. При этом Муратоглу признал, что россиянка показала хорошую игру в первом матче против румынки Симоны Халеп. Однако в двух следующих играх Шарапова была далека от своего уровня, отметил наставник Сирены Уильямс.

Напомним, Уильямс сделала перерыв в карьере после рождения ребёнка.

4 сентября Sovsport.ru написал, что Мария Шарапова остаётся одной из самых обсуждаемых фигур в мире тенниса, несмотря на свой вылет с US Open.

«Вот такое весьма злобное заявление от Патрика Муратоглу, – говорится в редакционной колонке издания. – Но можно понять тренера – ему нечего делать во время US Open, он может только болтать. Потому что Серена Уильямс не играла, а в выходные в возрасте 35 лет впервые стала мамой, подарив дочку своему жениху Алексису Оганяну».