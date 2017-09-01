Маринато Гилерме похвалил российских фанатов за уважительность

Вратарь «Локомотива» и российской сборной Маринато Гилерме сравнил РФ с Бразилией и рассказал, чему его научила Москва.

1 сентября исполнилось ровно 10 лет, как бразилец Маринато Гилерме подписал свой первый контракт с московским клубом «Локомотив».

Вратарь рассказал Sovsport.ru, что с тех пор бразильские футболисты и агенты часто звонили ему, чтобы посоветоваться перед приездом в Россию.

На вопрос о советах, которые Гилерме давал своим соотечественникам, футболист ответил: «В первую очередь говорю, что в быту тут намного лучше, чем в Бразилии. Можно спокойно жить с семьёй. К тому же тебя больше уважают болельщики. И это тоже важный момент. К сожалению, в Бразилии болельщики становятся очень агрессивными, когда у команды что-то не получается. Да и в целом в Бразилии сейчас много жестокости. Так что в России в этом плане куда спокойнее. И этот факт для меня очень важен».

Вратарь «Локомотива» признался, что за десятилетие пребывания в России он привык заходить в дом без обуви, чего никто не делает у него на родине.

Кроме того, бразилец стал ценить ничьи: «Чему я научился в российской вратарской культуре, так это ценить каждый матч на ноль. В Бразилии этой статистике вообще не придают значения. Раньше я всегда думал, что главное – победа, не важно – пропустишь ты гол или нет. Со временем стал считать, что победа плюс матч на ноль – это очень круто. К тому же чем меньше пропущенных мячей, тем больше уверенности в себе, да и защитникам спокойнее».