Гонщика из РФ столкнули с велосипеда в канаву на гонке в Испании

Болельщик столкнул российского велогонщика Максима Белькова с велосипеда на соревновании «Вуэльта Испании».

О произошедшем гонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков написал в своем Facebook. Инцидент произошел в четверг, 31 августа, во время 12-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

По словам Белькова, болельщик в красной майке побежал к нему, когда он ехал на велосипеде, и столкнул его, в результате чего спортсмен перелетел через ограждение и упал в канаву.

Инцидент Бельков назвал возмутительным. Спортсмен не уточнил, получил ли он в результате произошедшего травмы.