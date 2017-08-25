Спорт
Источник: «Собеседник» №32-2017
10:08, 25 Августа 2017 Версия для печати

Перебежчики, на старт! Как спортсмены покидают и получают гражданство РФ

Шейн Перкинс – еще один новоиспеченный россиянин
Шейн Перкинс – еще один новоиспеченный россиянин
Фото: Global Look Press

Российские атлеты выходят из гражданства РФ, иностранцы становятся россиянами. В чью пользу счет в этой игре?

На днях Владимир Путин предоставил российское гражданство 30-летнему австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу. Однако за последний год российская сборная больше потеряла.

После опубликования в июле прошлого года доклада Макларена уже шесть крупных спортсменов из олимпийских видов спорта решили больше не выступать под российским триколором.

К компании биатлонистов, ранее получивших южнокорейские паспорта, недавно примкнули еще и Тимофей Лапшин с Екатериной Аввакумовой. Даже фигуриста Кирилла Минова корейская партнерша Ребекка Ким увела в сборную Южной Кореи.

Большинство ушедших спорт­сменов представляют зимние виды спорта, а значит, могут проявить себя уже на ближайшей Олимпиаде в Южной Корее. А вот мы плоды от натурализованных спортсменов получим позже.

Пришли

• Александр Бондарь, прыжки в воду (ранее – Украина)

• Андрей Стась, хоккей (ранее – Белоруссия)

• Шейн Перкинс, велотрек (ранее – Австралия)

• Арина Пантова, биатлон (ранее – Казахстан)

Ушли

• Екатерина Аввакумова, биатлон (в Южную Корею)

• Тимофей Лапшин, биатлон (в Южную Корею)

• Илья Черноусов, лыжные гонки (не определился)

• Кирилл Минов, фигурное катание (в Южную Корею)

• Александр Бублик, теннис (в Казахстан)

• Альберт Саритов, борьба (в Румынию)

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