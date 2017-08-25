Перебежчики, на старт! Как спортсмены покидают и получают гражданство РФ

Российские атлеты выходят из гражданства РФ, иностранцы становятся россиянами. В чью пользу счет в этой игре?
На днях Владимир Путин предоставил российское гражданство 30-летнему австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу. Однако за последний год российская сборная больше потеряла.
После опубликования в июле прошлого года доклада Макларена уже шесть крупных спортсменов из олимпийских видов спорта решили больше не выступать под российским триколором.
К компании биатлонистов, ранее получивших южнокорейские паспорта, недавно примкнули еще и Тимофей Лапшин с Екатериной Аввакумовой. Даже фигуриста Кирилла Минова корейская партнерша Ребекка Ким увела в сборную Южной Кореи.
Большинство ушедших спортсменов представляют зимние виды спорта, а значит, могут проявить себя уже на ближайшей Олимпиаде в Южной Корее. А вот мы плоды от натурализованных спортсменов получим позже.
Пришли
• Александр Бондарь, прыжки в воду (ранее – Украина)
• Андрей Стась, хоккей (ранее – Белоруссия)
• Шейн Перкинс, велотрек (ранее – Австралия)
• Арина Пантова, биатлон (ранее – Казахстан)
Ушли
• Екатерина Аввакумова, биатлон (в Южную Корею)
• Тимофей Лапшин, биатлон (в Южную Корею)
• Илья Черноусов, лыжные гонки (не определился)
• Кирилл Минов, фигурное катание (в Южную Корею)
• Александр Бублик, теннис (в Казахстан)
• Альберт Саритов, борьба (в Румынию)