Тренер объяснил причину поражения Емельяненко от Митроиона

Тренер Фёдора Емельяненко объяснил, почему Последний император проиграл американцу Мэтту Митроиону.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко по прозвищу Последний император проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде в рамках турнира Bellator 180, который проходил в Нью-Йорке.

40-летний Емельяненко и 38-летний Митрион обменялись ударами и оказались на полу, после чего американец, поднявшись раньше, нанёс россиянину серию ударов. Рефери остановил бой.

«Он оказался точнее и тяжелее, — сказал «Российской газете» тренер Емельяненко Александр Мичков. — Конечно, неожиданно всё произошло. Очень быстро. Одно мгновение — и всё закончилось. Форму Фёдора мы толком оценить не успели. Как тут оценишь, если всё прошло за минуту. Нокаут был конкретный».

Как сказал Мичков, Фёдору Емельяненко потребуется время для восстановления.

Сам Емельяненко на пресс-конференции после боя заявил, что он не намерен завершать карьеру: «Конечно, я же боец». Как пишет ТАСС, он также согласился на бой-реванш с Митрионом: «Да, можно было бы».