Кокорину и Дзюбе предсказали проблемы из-за шутки в Instagram

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба разместили в Instagram послание Черчесову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вице-спикер РФ жёстко раскритиковал Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева после поражения РФ в матче с Мексикой.

25 июня Александр Кокорин и Артём Дзюба, которых Станислав Черчесов не взял в состав сборной РФ по футболу, опубликовали в Instagram видео, на котором они прикладывают ребро ладони к губам, изображая усу. Этот жест восприняли как шутливое послание Черчесову.

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов сказал Life, что эта выходка даром не пройдёт футболистам: «Я немного знаком со Станиславом. У человека есть чувство собственного достоинства, таких шуток в свой адрес он не потерпит. И они с этими жестами могут пролететь мимо чемпионата мира».

Кажется, Дзюба и перед ЧМ-2018 окажется «травмированным». pic.twitter.com/6JVMDhmaZS — Total Football (@TotalFootball) 25 июня 2017 г.