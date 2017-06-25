Спорт
Источник: Life
17:53, 25 Июня 2017 Версия для печати

Кокорину и Дзюбе предсказали проблемы из-за шутки в Instagram

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба разместили в Instagram послание Черчесову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вице-спикер РФ жёстко раскритиковал Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева после поражения РФ в матче с Мексикой.

25 июня Александр Кокорин и Артём Дзюба, которых Станислав Черчесов не взял в состав сборной РФ по футболу, опубликовали в Instagram видео, на котором они прикладывают ребро ладони к губам, изображая усу. Этот жест восприняли как шутливое послание Черчесову.

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов сказал Life, что эта выходка даром не пройдёт футболистам: «Я немного знаком со Станиславом. У человека есть чувство собственного достоинства, таких шуток в свой адрес он не потерпит. И они с этими жестами могут пролететь мимо чемпионата мира».

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