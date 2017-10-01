Спорт
Источник: «Между нами, женщинами» №10-2017
22:09, 21 Июня 2017 Версия для печати

Зарядка для рук: три главных упражнения

Фитнес
Вот вам комплекс упражнений, чтобы привести руки и плечи в форму
Фото: Global Look Press

Несколько простых физических упражнений, которые помогут вам привести руки и плечи в форму.

Цветастые платьица с приталенными силуэтами и короткими рукавами уже выглажены и готовы к выходу в свет. Красивая одежда всегда поднимает настроение, так и хочется примерить любимый наряд и покрутиться у зеркала. И тут вдруг проблема, оказалось, что за год руки и плечи располнели…

Что делать? Ответ простой – качайте ручки! Вот вам комплекс упражнений, чтобы привести руки и плечи в форму.

Упражнение 1

Встаньте на колени, упритесь руками в пол, кисти рук должны находиться под грудью. Отжимайтесь, сгибая руки в локтях, опускайте туловище параллельно полу. Ягодицы напряжены, живот втянут, спина ровная.

Спорт
Упражнение 1
Фото: Shutterstock

Совет тренера:

При движении вниз локти должны уходить назад, а не разворачиваться в стороны, таз все время на весу, не опускайте его полностью на пол.

Упражнение 2

Встаньте спиной к стулу, присядьте на корточки, обопритесь ладонями о поверхность стула, пальцами вовнутрь, ноги вытяните вперед. Медленно опускайте таз вниз, сгибая руки в локтях. Движение вниз на вдохе, на выдохе возвращаемся в исходное положение.

Спорт
Упражнение 2
Фото: Shutterstock

Упражнение 3

Возьмите в руки гантели (или наполните обычные пластиковые 0,5-литровые бутылки водой), чтобы они находились около живота.

Спорт
Упражнение 3
Фото: Shutterstock

Ноги поставьте на ширине плеч, колени чуть согните, корпус немного наклоните вперед, локти отведите назад и согните под углом 90 градусов.

На выдохе выпрямите руки и заведите их назад. Задержитесь на три секунды в таком положении, на вдохе примите исходное положение.

Совет тренера:

Все упражнения сделайте в три подхода по три раза (со временем увеличивайте количество до 10–12 раз). Закончите комплекс «заминкой»: ладони в замок перед собой, в этом положении поднимите руки. Сцепите ладони позади спины – потянитесь.

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