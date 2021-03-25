Психолог объяснила, в чем польза и вред марафонов желаний от звёзд
Звёзды подсаживают простых смертных на свои онлайн-марафоны, обещая изменить их жизнь
У знаменитостей бум онлайн-марафонов. Звёзды обещают подписчикам изменить их жизнь, продавая воздух - знания, которые находятся в открытом доступе. Иногда знаменитости привносят в свои «авторские» программы индивидуальные штрихи, которые отдают несусветной глупостью. Почему люди ведутся на этот бред?
Если вы готовы поразвлечься, загадывая желания за 10 тысяч рублей, – это ваш выбор, но относиться к этому серьёзно не стоит. По договору публичной оферты звезды-гуру оказывают информационно-консультационные услуги и спросить с них за результат не светит.