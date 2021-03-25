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Психолог объяснила, в чем польза и вред марафонов желаний от звёзд

Звёзды подсаживают простых смертных на свои онлайн-марафоны, обещая изменить их жизнь

Фото: социальные сети

Регина Тодоренко и Влад Топалов работают в паре

У знаменитостей бум онлайн-марафонов. Звёзды обещают подписчикам изменить их жизнь, продавая воздух - знания, которые находятся в открытом доступе. Иногда знаменитости привносят в свои «авторские» программы индивидуальные штрихи, которые отдают несусветной глупостью. Почему люди ведутся на этот бред?

– Марафоны привлекают потому, что человек вообще верит в чудо, а у людей в тревоге увеличивается склонность к мистическому мышлению, – объясняет психолог Татьяна Потёмкина. – Марафоны имеют и некоторую позитивную сторону: человек задумывается над своей жизнью и формулирует свои цели, но исполнение желаний – это продукт целенаправленных усилий. Если человек и дальше будет идти от марафона к марафону, выберет это способом существования – это приведёт к ступору в развитии.

Если вы готовы поразвлечься, загадывая желания за 10 тысяч рублей, – это ваш выбор, но относиться к этому серьёзно не стоит. По договору публичной оферты звезды-гуру оказывают информационно-консультационные услуги и спросить с них за результат не светит.

Рубрика: Шоу-бизнес

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