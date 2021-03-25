Психолог объяснила, в чем польза и вред марафонов желаний от звёзд

Если вы готовы поразвлечься, загадывая желания за 10 тысяч рублей, – это ваш выбор, но относиться к этому серьёзно не стоит. По договору публичной оферты звезды-гуру оказывают информационно-консультационные услуги и спросить с них за результат не светит.