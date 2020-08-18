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Партнер Бородиной Дмитрий Соловьев: «Никогда не слышал, чтобы Ксения хотела уйти, у нее огромное желание идти дальше»

В прошлом выпуске «Ледникового периода» Ксения Бородина упала вместе со своим партнером. Девушка очень расстроилась и никак не могла прийти в себя. Соловьев объяснил произошедшее на льду

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Ксения Бородина долго вызывала вопросы у членов жюри и зрителей: никто не верил, что телеведущая сможет показывать достойные номера на льду. Девушка доказала, что ее успехи впереди, откатав удачно номер в одном из предыдущих выпусков. И вот, в прошлую субботу, Бородина и Соловьев показывают прекрасный номер и падают практически в самом конце. Для Ксении это стало ударом. Многие даже думали, что Бородина не захочет продолжать свое участие в проекте..

- Честно говоря, никогда такого не слышал, - удивился фигурист и партнер Бородиной по проекту Дмитрий Соловьев. – Мне не приходилось ее уговаривать, у нее большое желание кататься, продолжать бороться на этом проекте.

- Почему произошло это падение?

- Эта ошибка подтверждает лишний раз, что нельзя давать волю своим эмоциям под конец программы. Многие опытные спортсмены совершают эту ошибку. Ксюша немного подрасслабилась, дала волю эмоциям, и в момент захода на поддержку она заехала коньком за мой конек, и мы упали из-за этого. Это все опыт, мы теперь понимаем, как важно от начала до конца держать сосредоточенность. Отпускаем себя только тогда, когда закончилась программа. Судьи в данной ситуации с пониманием отнеслись к этому падению, ведь все мы люди, а спорт - дело непростое.

- Как вы успокаивали Ксению, она ведь очень расстроилась?

- Конечно, нам обоим было очень обидно. На тренировках все получалось, и уж на этой поддержке проблем быть не должно было. Конечно же, я поддерживал ее, и Илья Авербух так же поддержал Ксюшу и сказал ей, что ничего страшного не случилось, олимпийские чемпионы тоже падают и ошибаются.

Фото: пресс- служба "Первого канала"
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