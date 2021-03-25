«Украинские юмористы ушли в политику»: Захарова прокомментировала внесение Киевом Галкина в черный список минкульта

Российский юморист Максим Галкин попал в черный список министерства культуры Украины. Такое решение в министерстве приняли по представлению Службы безопасности Украины. Галкин внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Сейчас в упомянутом списке числятся 259 россиян.

Сам Галкин свой новый статус пока никак не комментирует, но на решение культурного ведомства Украины обратила внимание представительница МИД РФ Мария Захарова:

«Национальная безопасность Украины в опасности - ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли»

, – написала Захарова в своем телеграм-канале.