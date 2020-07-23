Агата Муцениеце: «Подруги советовали выбрать в партнеры Костомарова»
Актриса и телеведущая с каждым выпуском «Ледникового периода» показывает успехи всё лучше и лучше. Почему Агата отказалась от предложения телеканала «Россия», кого в партнёры на льду ей советовали выбрать подружки – в нашем материале.
Агата Муцениеце в отличной форме, в жизни она стройнее раза в два точно, а её прессу завидует даже Ксения Бородина. До проекта Агата бегала по несколько километров каждое утро, однако с появлением коньков в её жизни, на другие физнагрузки у актрисы попросту нет времени.
– Я с детства мечтала оказаться в таком проекте, ведь кататься на коньках, да ещё и перед всей страной – это же так круто, – говорит о своём появлении в популярном шоу Агата.
– Очень хотелось научиться красиво кататься на коньках, согласитесь, в этом есть своя романтика. Представьте меня теперь на главном льду у ГУМа в новогодние праздники, точно покажу класс своими «тройками».
– Многих артистов звали несколько лет, вы тоже раньше отказывались?
– Нет, сюда меня позвали впервые. Приглашали в прошлом году на «Танцы со звёздами», но я отказалась, потому что понимала, что это не моё. Я здесь-то над пластикой долго работаю, что уж говорить о танцевальном проекте.
– А партнёра сами выбирали?
– Проект я не смотрела, поэтому с фигуристами особо не была знакома, приходила лишь на прошлый сезон болеть за Вольфганга. Когда близкие узнали, что я начала тренироваться, готовиться к проекту, стали расспрашивать, с кем буду кататься, а я и сама не знала. Медийные подружки звонили и говорили: «Бери Костомарова». Я им говорила, что не выбираю, кого дадут, с тем и буду выступать. Так нас поставили в пару с Сашей Эмбертом.
– Участники разных сезонов показывали нам многочисленные синяки, травмы… Вы уже успели увидеть эту сторону медали?
– Я крепенькая, у меня был пока только мышечный спазм в плече, что с лёгкостью исправил массажист.
– Отказывались от других проектов ради «Ледникового»?
– Нет, не пришлось, у меня всё сложилось идеально. В начале октября я должна была уехать в Дагестан на съёмки, думала, что все разрешится, как-нибудь успею и туда, и на лёд. В итоге, мы начали съёмки «Ледникового», а Дагестан перенесли на весну.
– Есть среди участников конкуренция?
– Тут каждый – конкурент. Но у нас очень тёплая атмосфера на проекте, да и в моей голове «Ледниковый период» – место, где тебя учат новым навыкам, где легко и весело. Скажу честно, думаю, мы сможем попасть в финал. И что самое важное здесь, зритель видит, как непрофессионал растёт от выпуска к выпуску.
– На первых выпусках судьи были к вам не благосклонны, не было обидно?
– А что мне обижаться? Я никогда не думаю, что сделала все идеально. Без причины меня никто не «топит», просто, думаю, они ждут от меня большего. От меня всегда ждали большего, даже во время моей учёбы в театральном. Мой мастер занижал мне оценки, чтобы позже увидеть лучший результат.
– Как отреагировали близкие на ваше участие в шоу?
– Я у них не спрашивала, своим близким не даю других вариантов, как болеть и голосовать.
– Чем отличается Агата три года назад от Агаты, которую мы видим сегодня?
– Всем. Счастливее стала!