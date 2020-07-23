Агата Муцениеце: «Подруги советовали выбрать в партнеры Костомарова»

Агата Муцениеце в отличной форме, в жизни она стройнее раза в два точно, а её прессу завидует даже Ксения Бородина. До проекта Агата бегала по несколько километров каждое утро, однако с появлением коньков в её жизни, на другие физнагрузки у актрисы попросту нет времени.

– Я с детства мечтала оказаться в таком проекте, ведь кататься на коньках, да ещё и перед всей страной – это же так круто, – говорит о своём появлении в популярном шоу Агата.

– Очень хотелось научиться красиво кататься на коньках, согласитесь, в этом есть своя романтика. Представьте меня теперь на главном льду у ГУМа в новогодние праздники, точно покажу класс своими «тройками».

– Многих артистов звали несколько лет, вы тоже раньше отказывались?

– Нет, сюда меня позвали впервые. Приглашали в прошлом году на «Танцы со звёздами», но я отказалась, потому что понимала, что это не моё. Я здесь-то над пластикой долго работаю, что уж говорить о танцевальном проекте.

– А партнёра сами выбирали?

– Проект я не смотрела, поэтому с фигуристами особо не была знакома, приходила лишь на прошлый сезон болеть за Вольфганга. Когда близкие узнали, что я начала тренироваться, готовиться к проекту, стали расспрашивать, с кем буду кататься, а я и сама не знала. Медийные подружки звонили и говорили: «Бери Костомарова». Я им говорила, что не выбираю, кого дадут, с тем и буду выступать. Так нас поставили в пару с Сашей Эмбертом.