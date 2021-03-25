Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?

В последнее время многие звезды завели себе модную дизайнерскую собачку мальтипу. Это новая порода - помесь мальтийской болонки с той-пуделем. Купить такого песика в России пока могут только богатые люди: цена на щенков колеблется от 150 до 300 тысяч рублей.

Продемонстрировать свою финансовую состоятельность с помощью дорогой собаки решили многие звезды. Мальтипу живет в семьях Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, в домах стендаперши Ирины Мягковой и участницы женского Камеди Наденьки Сысоевой.