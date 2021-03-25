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Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?

Глюкоза, Лорак, Ирина Мягкова, Ляйсан Утяшева и Наденька Сысовева раскошелились на супер-дорогого питомца

Фото: Instagram/glukozamusic

В последнее время многие звезды завели себе модную дизайнерскую собачку мальтипу. Это новая порода - помесь мальтийской болонки с той-пуделем. Купить такого песика в России пока могут только богатые люди: цена на щенков колеблется от 150 до 300 тысяч рублей.

Продемонстрировать свою финансовую состоятельность с помощью дорогой собаки решили многие звезды. Мальтипу живет в семьях Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, в домах стендаперши Ирины Мягковой и участницы женского Камеди Наденьки Сысоевой.

Завели себе мальтипу Ани Лорак, известный блогер Алексей Жидковский и солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

И хотя выглядит эта собачонка довольно просто и многие путают ее с пуделем, звезды в восторге: говорят, песики очень умные, послушные и дружелюбные. К тому же, их легко брать с собой на съемки и в поездки.

Ани Лорак, Алексей Жидковский и солистка The Hardkiss с собаками мальтипу

Рубрика: Шоу-бизнес

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