Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?
Глюкоза, Лорак, Ирина Мягкова, Ляйсан Утяшева и Наденька Сысовева раскошелились на супер-дорогого питомца
В последнее время многие звезды завели себе модную дизайнерскую собачку мальтипу. Это новая порода - помесь мальтийской болонки с той-пуделем. Купить такого песика в России пока могут только богатые люди: цена на щенков колеблется от 150 до 300 тысяч рублей.
Продемонстрировать свою финансовую состоятельность с помощью дорогой собаки решили многие звезды. Мальтипу живет в семьях Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, в домах стендаперши Ирины Мягковой и участницы женского Камеди Наденьки Сысоевой.
Завели себе мальтипу Ани Лорак, известный блогер Алексей Жидковский и солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
И хотя выглядит эта собачонка довольно просто и многие путают ее с пуделем, звезды в восторге: говорят, песики очень умные, послушные и дружелюбные. К тому же, их легко брать с собой на съемки и в поездки.