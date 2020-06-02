«Дело неблагодарное»: Наташа Королева продаст полученные за рождение дочери биткоины

Певица Наташа Королева не скрывает: благодаря тому, что отдала свою яйцеклетку другу, она заработала 50 биткоинов. На сегодняшний день это целое состояние - чуть больше 175 миллионов рублей по нынешнему курсу. В тусовке ходят упорные слухи, что полученные биткоины Наташа планирует продать. Причем, уже в самое ближайшее время. Правильно ли делает «русалка», решив избавиться от криптовалюты?

- Биткоин- валюта, которая ничем не обеспечена и ни от чего не защищена, - говорит финансовый аналитик Эвелина Ружина. – Наташа должна понимать: ситуация может моментально переломиться, причем, в любую из сторон. Все мы помним , что в 2009 году биткоин стоил шесть долларов за штуку. А в 2021 году его стоимость росла от 27 долларов до 60 тысяч долларов. И спустя время падала обратно.

- Давать советы: правильно ли сделает Наташа, продав биткоины, - дело неблагодарное, - продолжает Ружина. - Мировые светила предрекают дальнейший рост монеты. С этой точки зрения это может стать для Королевой отличным накоплением в будущем. Но, к примеру, запрет на использование криптовалют в Китае спровоцировал падение курса по всему миру. И ситуация может повториться в этом или подобном виде в любой момент.

- Что делала бы я на месте Королевой? – вопрошает Эвелина. - Я бы рискнула сохранить и приумножить. К этим монетам стоит отнестись, как к подарку. Ведь изначально никакого денежного вознаграждения не было предусмотрено. А, значит, никто не рассчитывал обогатиться на этом поступке. А, коль так, то почему бы не дать себе шанс через 10 лет стать обладателем еще более внушительного состояния?