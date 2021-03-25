Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:02

Рома Зверь отсудил у школы ₽150 000. Ему не понравилось, как там учили его детей

Изначально музыкант хотел вернуть миллион рублей

Фото: Global Look Press

Роман Билык

Лидер группы «Звери» Роман Билык выиграл суд против элитной московской школы английского языка. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического районного суда.

Изначально СМИ писали, что Билык хотел вернуть себе миллион рублей и добиться штрафа в размере 131 тысячи рублей за нарушение прав потребителей.

Музыканту не понравилось, как обучали его детей. Обучение было прервано по неназываемым причинам, а школа не хотела отдавать деньги, заплаченные по договору.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 6 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Культура и ТВ 2 часа назад

Оскар Кучера: «Мой младший сын – чемпион по сосанию груди»

Культура и ТВ 5 часов назад

Кем на самом деле был пациент героини Юлии Пересильд в жизни

Шоу-бизнес 8 часов назад

Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Культура и ТВ 8 часов назад

Светлана Сурганова: "Российские группы по-прежнему зарабатывают концертами. А их полтора года почти нет"

Культура и ТВ 10 часов назад

Гомосексуалисты, как фашисты? Так считает депутат Виталий Милонов

Шоу-бизнес 10 часов назад

Блогер BadComedian прокомментировал версию, что Пересильд на самом деле не летала в космос

Шоу-бизнес 12 часов назад

Пострадали из-за родства: певица Валерия рассказала об унижении собственных детей в России

Шоу-бизнес 12 часов назад

Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Культура и ТВ 1 день назад

Лия Ахеджакова: Не знаю, как я из-за этой лжи не получила инфаркт!

Шоу-бизнес 1 день назад

Анна Плетнёва спасла своего танцора на репетиции от отёка Квинке

Шоу-бизнес 1 день назад

Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Шоу-бизнес 1 день назад

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке

Культура и ТВ 1 день назад

Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей

Шоу-бизнес 1 день назад

Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды

Шоу-бизнес 1 день назад

"Он депутат, а я – воин света": Джигурда отметелил "единороса" Милонова на ринге

Культура и ТВ 1 день назад

Виталина Цымбалюк-Романовская: Зудину и Захарову сейчас травят, потому что ушли из жизни их защитники

Шоу-бизнес 1 день назад

Владимир Политов: «Алибасов близок с Федосеевой-Шукшиной, несмотря на развод»

Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика