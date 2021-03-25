Рома Зверь отсудил у школы ₽150 000. Ему не понравилось, как там учили его детей

Лидер группы «Звери» Роман Билык выиграл суд против элитной московской школы английского языка. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического районного суда.

Изначально СМИ писали, что Билык хотел вернуть себе миллион рублей и добиться штрафа в размере 131 тысячи рублей за нарушение прав потребителей.

Музыканту не понравилось, как обучали его детей. Обучение было прервано по неназываемым причинам, а школа не хотела отдавать деньги, заплаченные по договору.