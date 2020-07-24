"Я нахожусь в стрессе!": Ирина Круг не может прийти в себя из-за развода с мужем

Певица Ирина Круг недавно пережила личную трагедию. Она развелась со своим мужем Сергеем Белоусовым и до сих пор не может справиться с переживаниями.

Круг стала одной из главных звёзд на премии «Шансон года», которая прошла на днях в Крокус Сити Холле. Настроение у певицы было не очень. Оказалось, звезда никак не может оправиться после развода с мужем.

– Я нахожусь сейчас в стрессе, – объяснила звезда.

С третьим по счету мужем Сергеем Белоусовым Ирина узаконила отношения через четыре года после смерти Михаила Круга. Ирина родила ему сына, но недавно пара рассталась. Звезда заявила, что всеми силами пыталась обустроить личное гнёздышко, но муж оказался предателем.