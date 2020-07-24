Колодонова Виктория
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Звезда "Пищеблока" Петр Натаров: С Шакуровым мы сыграли в пинг-понг

В онлайн-кинотеатрах идет два сериала с участием 14-летнего подростка Петра Натарова – "Хрустальный" и "Пищеблок".

В онлайн-кинотеатрах идет два сериала с участием 14-летнего подростка Петра Натарова – «Хрустальный» и «Пищеблок». Мы поговорили с самим юным актером и его мамой Евгенией.

В «Пищеблоке» режиссера Святослава Подгаевского Петр сыграл мальчика Валеру Лагунова, интеллигентного одиночку. Мама говорит, что Петр очень похож на Валеру. Ее сын всегда обсуждает сценарии с мамой. По его словам, по образованию она психолог и помогает ему разобраться в психофизике героя.

– Мне было очень интересно сниматься, – рассказывает Петр о своей работе в «Пищеблоке». – Чтобы представить детей того времени, я расспрашивал своих бабушек и родителей, как дети в СССР проводили свое время, как они общались, какие у них были ценности. В каждом времени есть плюсы и минусы. Тогда ребята очень много читали, а сейчас сидят в телефонах и компьютерах, читать книги считается даже чем-то постыдным, что, конечно, неправильно.

Сериал снимали в заброшенном детском лагере в Тверской области: мистики в таких местах хватает.

– Лагерь выглядел пустынным, и стоило отойти от места съемки, где были люди, к какому-нибудь заброшенному корпусу, как меня начинала преследовать паранойя, что кто-то следит за мной, может быть, даже вампир, – рассказывает Петр. – Было страшно.

Роль самого страшного вампира сыграл знаменитый актер Сергей Шакуров. А в жизни он оказался вовсе не страшным.

– Сергей Шакуров, можно сказать, человек-легенда, и играть с ним было очень здорово, – восхищается Петр. – Актерская игра – это всегда пинг-понг, и у нас с ним сыграть в эту классную игру получилось.

Родители Петра не из мира кино. Семья живет в Москве, у них свой бизнес, и актерство поначалу было для мальчика хобби.

– Примерно лет в десять Петру стало интересно кино, до этого он увлекался плаванием и скалолазанием, – рассказывает мама актера Евгения. – Мы нашли ему кино-школу «Дети кино». Его наставником был Антон Марданов.

Наставники обладают информацией о кастингах и делятся ею со своими подопечными. Петр начал ходить на пробы, и весьма успешно. Его первой ролью стал герой Павла Деревянко в детстве в сериале «Домашний арест». Сериал был признан лучшим комедийным, и Петра стали все чаще приглашать на пробы и утверждать. В прошлом году подростку дали главные роли в сериалах «Пищеблок» (о вампирах в пионерском лагере) и «Хрустальный» (о поисках маньяка-педофила в провинциальном городке).

Петр получает гонорары, конечно, поменьше, чем у взрослых актеров. По словам мамы, подросток помогает приюту для бездомных животных и копит деньги на образование, машину или открытие своего бизнеса к 18 годам.

– Могут настать такие дни, когда я не буду сниматься, и это надо будет пережить, – говорит Петр Натаров. – Всегда нужен план «Б». Я учусь в математическом классе и думаю получать образование, связанное с финансами.

Блицопрос

  • Любимый актер: Константин Хабенский
  • Режиссеры мечты: Тодоровский, Звягинцев, Серебренников
  • Любимый писатель: Виктор Пелевин

Рубрика: Шоу-бизнес

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