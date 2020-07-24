Милана Тюльпанова о своем избиении: Синяк видно даже под косметикой!

В жизни экс-супруги футболиста Александра Кержакова произошла очередная трагедия. Бизнесвумен Милана Тюльпанова утверждает, что получила кулаком по лицу от мужчины, с которым еще недавно строила отношения.

Sobesednik.ru выяснил, как чувствует себя Тюльпанова после избиения.

Конфликты между Миланой и Евгением Чуприной случались и ранее, но пара быстро мирилась.

Но в этот раз, похоже, противоречия зашли очень далеко. По словам Миланы, Евгений подъехал к ее дому поздно вечером и попросил выйти к нему на улицу для разговора. Однако разговор не задался.

– Я вышла, а он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путем затащил к себе в машину, – поделилась Милана. – Отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями и заставлял говорить, что я его люблю и выйду за него замуж.

Тюльпанова также опубликовала в своем блоге фото с синяком на щеке и сообщила, что напишет заявление на экс-возлюбленного в правоохранительные органы. Сам Евгений все отрицает и считает, что его бывшая сама нарисовала себе следы побоев. Мы связались с Миланой, чтобы прояснить ситуацию.

– То, что говорит Евгений, – ложь, – сказала нам Тюльпанова. – Синяк настолько сильный, что его видно даже через косметику. Плюс есть свидетель – охранник. Он все видел!