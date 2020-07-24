Новах Нина
Сегодня, в 5:09

Милана Тюльпанова о своем избиении: Синяк видно даже под косметикой!

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова утверждает: новый мужчина ударил ее кулаком по лицу и заставил признаться ему в любви.

Фото: Instagram

В жизни экс-супруги футболиста Александра Кержакова произошла очередная трагедия. Бизнесвумен Милана Тюльпанова утверждает, что получила кулаком по лицу от мужчины, с которым еще недавно строила отношения.

Sobesednik.ru выяснил, как чувствует себя Тюльпанова после избиения.

Конфликты между Миланой и Евгением Чуприной случались и ранее, но пара быстро мирилась.

Но в этот раз, похоже, противоречия зашли очень далеко. По словам Миланы, Евгений подъехал к ее дому поздно вечером и попросил выйти к нему на улицу для разговора. Однако разговор не задался.

– Я вышла, а он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путем затащил к себе в машину, – поделилась Милана. – Отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями и заставлял говорить, что я его люблю и выйду за него замуж.

Тюльпанова также опубликовала в своем блоге фото с синяком на щеке и сообщила, что напишет заявление на экс-возлюбленного в правоохранительные органы. Сам Евгений все отрицает и считает, что его бывшая сама нарисовала себе следы побоев. Мы связались с Миланой, чтобы прояснить ситуацию.

– То, что говорит Евгений, – ложь, – сказала нам Тюльпанова. – Синяк настолько сильный, что его видно даже через косметику. Плюс есть свидетель – охранник. Он все видел!

Рубрика: Шоу-бизнес

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Мучаюсь до сих пор": телеведущий Александр Васильев пожаловался на последствия ковида

Шоу-бизнес 14 часов назад

Дане Милохину дадут по попе: Родительский комитет РФ анонсировал тотальные проверки в тикток-домах

Культура и ТВ 17 часов назад

Последний космонавт вышел из руководства "Роскосмоса" из-за фильма "Вызов"

Спорт 21 час назад

"Лишить позорную сборную зарплаты!" Россияне требуют наказать футболистов за безвольный проигрыш Бельгии

Культура и ТВ 22 часа назад

Елена Папанова: В день смерти папы у меня было предчувствие беды

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Звезды обижаются и плачут": Трофим открыл тайны закулисья "Трех аккордов"

Шоу-бизнес 1 день назад

Звезда "Пищеблока" Петр Натаров: С Шакуровым мы сыграли в пинг-понг

Культура и ТВ 1 день назад

Зачем Ван Гог отрезал себе ухо? История одного из самых известных автопортретов мира

Шоу-бизнес 1 день назад

Эффект Бузовой: пять случаев, когда театры привлекали к себе внимание за счет знаменитостей

Шоу-бизнес 1 день назад

"Выпали из обоймы": Сябитова назвала поколение Бузовой и Моргернштерна потерянным

Шоу-бизнес 1 день назад

"Это факт!" Катя Лель нашла неожиданную причину появления коронавируса

Спорт 1 день назад

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бельгии. С Италией он не ошибся

Культура и ТВ 1 день назад

Как Смоктуновский потерял вставную челюсть: Смехов рассказал о забавном эпизоде на съемках

Спорт 1 день назад

Аршавин: Максимум для сборной России – выйти в четвертьфинал Евро-2020

Культура и ТВ 1 день назад

"Мы хайпанули!" Эдуард Бояков заговорил о возможности принять Бузову в труппу МХАТа

Шоу-бизнес 1 день назад

"Похожи на дешёвых проституток!" Новиков разнёс перекроенных пластикой певиц

Шоу-бизнес 1 день назад

Решетову жестко высмеяли за попытку стать "второй Бузовой"

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Богомолов сразу сказал раздеться": Билан рассказал о взаимоотношениях с мужем Собчак

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика