Манижа готовится подать в суд на издание Wonderzine за клевету

Юристы Манижи готовятся подать в суд на издание Wonderzine за клевету в статье о ее выступлении на «Евровидении». Об этом певица написала в Instagram.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — сообщила Manizha.

В публикации Wonderzine журналист Юлия Таратута, ссылаясь на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда», говорит о том, что конкурс на Первом канале Манижа выиграла не случайно и у нее будто бы есть высокие покровители в правительстве и госкорпорациях.

Артистка обвинила издание в клевете и выразила удивление тем, что работники прессы не проверяют информацию с цитируемых Telegram-каналов.

«В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения», — отметила певица.

Она также написала, что «это выглядело бы даже смешно, если бы не было так грустно», и добавила, что с удовольствием посмотрит на подтверждение представленной в статье информации.

Исполнительница заявила о разочарованности изданием, которому верила и которое читала много лет, и подчеркнула, что клевета «не останется безнаказанной».

Российская певица Манижа по итогам Евровидения заняла восьмое место по голосованию профессионального жюри. Всего российская участница получила сто баллов от зрителей и по совокупности баллов заняла девятое место.