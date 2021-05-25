Сменившая пол Эллен Пейдж показала обнаженное тело после операции по удалению груди

Известный канадский актер, режиссер и сценарист Эллиот Пейдж, который еще до 2020 года носил имя Эллен Пейдж и был хорошо знаком широкой публике по ролям в фильмах «Джуно» и «Люди Икс», после каминг-аута в качестве трансгендерного мужчины продолжает преображаться.

К примеру, не так давно артист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором впервые показал, как выглядит его обнаженное тело после проведения операции по удалению груди.

«Первые плавки для транс-детки», – гласит подпись самого Пейджа под этой публикацией.

Примечательно, что всего за 10 с лишним часов с момента публикации пост актера успел собрать свыше двух миллионов отметок «нравится».

А его многочисленные подписчики отмечают, что Пейдж находится в отличной физической форме. В комментариях, к примеру, не перестают хвалить пресс знаменитости.

Cтоит отметить, что об операции по удалению груди для Эллиота Пейджа впервые стало известно еще в марте этого года. Тогда артист сам признался, что эта операция в буквальном смысле перевернула его жизнь и позволила, наконец, комфортно чувствовать себя в собственном теле. Впервые же актер решился показать себя после нашумевшего трансгендерного каминг-аута только в конце декабря 2020 года.

Примечательно, что большинству поклонников Пейдж знаком по ролям, исполненным еще в женском образе. Более того, за роль в фильме «Джуно» он в свое время был удостоен премии «Оскар» за лучшую женскую роль.