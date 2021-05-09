Клава Кока исполнила песню "Катюша" к сериалу о подвигах железнодорожников на войне

На официальном YouTube-канале певицы Клавы Коки опубликован видеоклип на песню 1938 года «Катюша». Молодая звезда российской поп-музыки подготовила трек специально к выходу восьмисерийного фильма «Состав Победы».

С 9 мая короткие видеоролики о подвигах советских железнодорожников во время Великой Отечественной войны доступны на сайте РЖД (на момент публикации доступны четыре новые серии). Они стали продолжением видеосериала, запущенного к 75-летию Победы в ВОВ. До этого уже было снято 26 историй.

«Светлая память тем, кто отдал жизнь за то, чтобы мы спали под мирным небом», — написала Клава Кока в своем Instagram.