«Видно самое пикантное»: Вера Брежнева шокировала фанатов откровенным фото

Известная певица Вера Брежнева всегда славилась высокой активностью в социальных сетях, раз за разом загружая откровенные фотографии на радость своим поклонникам. Однако в течение последнего месяца артистка существенно сократила количество постов, публикуя в основном тизеры новых синглов и фотографии с мероприятий.



Как оказалась, поклонники ждали не зря. Вера Брежнева в своем инстаграме опубликовала фотографию, которая привела подписчиков в неописуемый восторг. Заметно похудевшая и помолодевшая Брежнева предстала перед поклонниками в сексуальном черном боди, «забыв» при этом надеть штаны или юбку.



«Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря», - говорится в подписи к посту.



Впрочем, разговоры о спорте фанаты певицы не поддержали, и многотысячной армией ринулись обсуждать ее внешний вид.



«Смотреть можно бесконечно, просто шикарная фигура», «Это космос, Вера! Вы прекрасны», «Снова у меня смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры», «О боги, вот это ноги!», «Вот это да, видно самое пикантное», «Обожаю тебя моя любовь» - лишь малая часть восторженных отзывов, которые подписчики оставили под фотографией артистки.