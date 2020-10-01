"Богиня": Пенелопа Крус свела поклонников с ума сексуальным фото

Известная испанская модель и актриса Пенелопа Крус решила поздравить популярный парфюмерный бренд Lancôme с 85-летием. В честь этого события знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой позирует с ярко-красными губами, в красном наряде и с такого же цвета розой в руке.

«Поздравляю Lancôme с 85-летием, спасибо, что сделали меня частью своей семьи. Мы вместе уже 11 лет, и, я надеюсь, многое еще впереди. Для меня честь работать с вами», — гласит подпись звезды Голливуда под этой публикацией.

Впрочем, фанаты Крус, увидевшие снимок, сразу забыли о том, по какому поводу он был опубликован и в буквальном смысле сошли сума, оставив в комментариях множество восторженных сообщений с комплиментами в адрес актрисы.

Фото: Instagram

«Божественная красота», «Богиня», «Самая красивая в мире», «Ты как всегда сияешь», «Очень сексуально», «Бесконечная красота», «Восхитительная, соблазнительная, женственная», — не унимаются восхищенные поклонники.