Развод Пугачевой и Галкина: юморист расставил точки над "i"

В последнее время на страницах различных СМИ активно муссировались слухи о предстоящем разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Встревоженные фанаты старались не верить сообщениям российских медиа, что подтверждалось многочисленными комментариями в поддержку звездной пары.

Спустя несколько дней Галкин опубликовал в своем инстаграме фотографию с Пугачевой, и подписал ее следующим текстом: «Не дождетесь, сплетники».

Впрочем, в российском информационном пространстве публикации о предстоящем разводе появляться не перестали — например, Филипп Киркоров довольно загадочно объявил, что «в любой ситуации поддержит свою бывшую жену», тем самым оставив хейтерам большое пространство для фантазии.

Расставить все точки над «i» и в очередной раз успокоить многомиллионную армию поклонников семьи решил сам Максим Галкин, пригласив Аллу Пугачеву в свое шоу в Youtube «Музыкалити».

На протяжении всего выпуска он старался подчеркнуть, насколько хорошо обстоят дела в семье. Ему это удалось — в комментариях люди подчеркивали не только чувство юмора артиста, но и настоящую гармонию, сложившуюся между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.