"Катя сошла с ума!": Гоген Солнцев прокомментировал неудавшееся самоубийство жены

Солнцев не исключил, что Екатерину Терешкович после попытки суицида могут «упечь в психушку пожизненно».

Новость о том, что пожилая супруга хотела покончить с собой, застала Гогена Солнцева на гастролях. В интервью Sobesednik.ru певец признался, что в ужасе от очередной выходки Екатерины.

– Честно говоря, я с трудом могу говорить на эту тему, потому что я в шоке, – вздыхает Гоген. – Сейчас нахожусь в аэропорту. Я прервал гастроли, вылетаю срочно в Москву.

Сказать больше нечего: старуха окончательно сошла с ума.

По словам Гогена, он даже и подумать не мог, что Катя решится на такое.

– В последние пару дней Катя сильно изменилась: стала какой-то замкнутой, – продолжает Гоген. – Не хотела отпускать меня на гастроли. Потому что считала, что я там себе найду любовницу.

Я ей строго сказал: «Катя, а что мы жрать будем, если я не поеду работать?»

Вчера разговаривала со мной сухо, постоянно рыдала в трубку. Я у нее спрашиваю: «Катя, что случилось?» В ответ – тишина. А потом мне сказали, что она устроила это шоу. Из-за него я перенес два выступления. Старуха измочалила меня вконец!

По словам Гогена, сейчас Екатерина находится под пристальным медицинским наблюдением. Сознание к ней до сих пор не вернулось: Терешкович говорит бессвязные вещи и уверяет, что ей нужно закончить какие-то дела.

– Не исключено, что Катю упекут в психушку пожизненно, – вздыхает певец. – Если не придет в себя. Я не знаю, что делать дальше…

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)