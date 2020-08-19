Рэпер Серега пропал из квартиры с двумя малолетними детьми

Бывшая жена рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко), исполнителя хита «Черный бумер», рассказала Sobesednik.ru, что уже полгода не видела их общих с артистом сыновей.

По словам Полины Ололо, певец намеренно скрывает от нее Марка и Платона. Отчаявшаяся мать даже подала в суд на бывшего возлюбленного, чтобы вернуть своих детей. На какой стадии судебные разбирательства, Полина рассказала в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту.

12 августа Платону, младшему сыну Полины и Сергея, исполнилось 10 лет. В этот день Ололо даже не удалось поздравить сына по телефону. В надежде на личную встречу она отправилась в Харьков, куда Серега некоторое время назад переехал на ПМЖ, и решила посетить квартиру артиста. Но все усилия Ололо оказались напрасными.

– Прибыв в Харьков к обеду, я сразу отправилась по известному мне адресу, – вздыхает 33-летняя Полина. – Я периодически делаю такие наезды в надежде застать детей в этой квартире, увидеть, обнять их и наконец-то забрать домой. В этот раз я знала, что шансы невелики, но материнское сердце не дает мне остановить поиски ни на минуту.

К сожалению, меня снова постигла неудача, были разочарование и слезы. Опрошенные мною соседи сказали, что последние полгода моих детей они не видели. Арендованная квартира Сергея стоит на сигнализации, признаков проживания в ней кого-либо нет.

По словам Полины, Сергей настраивает сыновей против нее и вместе со своим отцом манипулирует сознанием мальчиков. А еще, по ее словам, артист давит на нее.

– Прямых угроз не было. Все через адвокатов или знакомых, – объясняет Полина. – Я очень боюсь его агрессии в состоянии эйфории. Постоянно проверяю замки в квартире. Боюсь, что может сжечь машину. А неделю назад произошла кража со взломом в моей квартире, где я и дети прописаны. Перерыты детские документы…

Полина Ололо с детьми // Фото: Instagram

Полина подала в суд на Сергея. Она намерена доказать, что их дети должны жить с ней – с матерью, которая способна достойно о них позаботиться.

– Следующее подготовительное заседание назначено на 14 сентября, после чего суд перейдет к рассмотрению дела по существу, – поясняет Ололо. – На последнем заседании суд отказал Сергею в просьбе опросить детей, назначил психологическую экспертизу по поводу их психоэмоционального состояния. Сейчас я сосредоточена на поиске свидетелей, в том числе в России и Белорусии – ищу тех, кто хорошо знает Сергея и готов давать показания в суде про роль запрещенных веществ в его жизни.

Стоит отметить, что сам рэпер предпочитает отмалчиваться по поводу конфликта с бывшей возлюбленной. Недавно артист выпустил документальный фильм, в котором объяснил свое решение забрать сыновей тем, что только он может дать им настоящее мужское воспитание и повысить их успеваемость в школе.