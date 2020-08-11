"Плевать на тебя!": Соседов вмазал жирующему Пригожину за "голубую устрицу"

Неожиданно вспыхнувший конфликт между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и мужем Валерии Иосифом Пригожиным продолжает набирать обороты. Продюсер сказал, что в месяц на жизнь ему необходимо около двух миллионов рублей. Соседов же в ответ заявил, что «жировать – неприлично».

Пригожина слова критика вывели из себя. Он назвал Соседова «голубой устрицей» и заявил, что «таких, как он, нужно уничтожать».

– Мне глубоко наплевать, что говорит обо мне Пригожин, – заявил нам Сергей Соседов. – Я не читал его высказывания. Мне звонят представители порталов из России, Латвии, Канады, Израиля и просят дать комментарии на разные темы. Говорю то, что считаю нужным сказать. Я никого не оскорбил, не подвёл. К тому же, я не люблю сплетни: это не мой стиль. Говорю совершенно откровенно: мне не интересен ни Пригожин, ни кто-либо еще. Время не мое сейчас. Сегодняшние герои – мелкие, невнятные.

Что касается Пригожина, мне абсолютно по барабану, что он считает. Стращать меня не надо. Я не боюсь никаких страхов. Все это выглядит смешно. Если кто-то считает возможным меня стращать, то эти люди просто недалёкие. А тех, кто пытается меня оскорбить, мне просто жаль. Они невоспитанные, мелкие и некультурные. Да, быть может, я когда-то кого-то обидел своей прямотой, но никогда никого не оскорбил. Это совершенно точно!

Пригожин пусть подумает о своем поведении, о том, как он себя ведет, – продолжает Соседов. – Если он считает приличным оскорблять меня, это дело его воспитания и его культуры. Он хочет подать на меня в суд? Смешно и глупо! Если он не читал Конституцию, о чем можно говорить?

И Валерия, и Пригожин всегда считались с моим мнением. И вдруг оно в один момент стало для него неважно? Как-то это странно! Вот для меня его мнение всегда было неважно! И если он считает, что жить на два миллиона в месяц, – это прилично, в то время, когда народ прозябает в нищете, то мне очень жаль. Он плохо воспитан!

Какое право Пригожин имеет оскорблять меня? Пусть он посмотрит на себя получше и подаст в суд на себя самого. Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете. Хоть Пригожин, хоть Крутой, хоть любой… Смешно кичиться своим благосостоянием. Это мое мнение и я его готов отстаивать везде и всегда. И пусть кто-то скажет, что я не прав.

Валерию я знаю задолго до появления в ее жизни Пригожина. Еще с того момента, когда она была с Шульгиным. Тот период ее творчества был, кстати говоря, гораздо более интересным. Это было другое творчество и продюсировние. Пусть Пригожин не думает, что это он создал Валерию. Ее создали совершенно другие люди. Он лишь взял раскрученный бренд. Я всегда уважал ее: особенно за тот репертуар, который был раньше. «Глаза цвета неба» – совершенно уникальный альбом. Вот, кстати, мнение Валерии для меня более важно, чем мнение Пригожина. Если уж на то пошло!