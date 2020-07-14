Академ Джаз Клуб выходит из карантина

Позади остался период самоизоляции, который сильно ударил по всем развлекательным и досуговым заведениям. Указ Правительства Москвы от 9 июля 2020 года о разрешении проводить концерты стало приятной неожиданностью не только для всех любителей живой музыки, но и для руководителей музыкальных клубов!

Академ Джаз Клуб – старейшее и атмосферное место, которое привлекало москвичей и туристов обширным репертуаром и геолокацией. Туристическая старинная улица, большой ресторанный зал, дизайн которого выполнен в классическом стиле и напоминает старую Италию, живая музыка и зрители, которые сидят за столами, покрытыми белыми скатертями. Наконец-то, Академ Джаз Клуб объявил о возобновлении концертов!

В клубе соблюдены все предписания ресторанной рассадки гостей, персонал работает в масках и перчатках. Для безопасности зрителей, вход на концерт возможен также только в масках. Во время концерта и ужина, зрители могут находиться без них. Администрация просит соблюдать социальную дистанцию. Количество билетов сокращается вдвое, поэтому далеко не все желающие смогут попасть на июльские концерты.

23 июля всех посетителей Академ Джаз Клуба ожидает незабываемая прогулка «Под небом Парижа», гидом в которой выступит грузинская джазовая певица - Этери Бериашвили. Под этим небом в свое время прохаживались все знаменитые певицы Франции: Эдит Пиаф, Мирей Матье, Патрисия Каас, и именно их песни будет исполнять в этот вечер певица. Бессмертные хиты от легендарных исполнительниц, живших и творивших в столице романтики — что может быть романтичнее.

24 июля выступит легенда русского рока и голос целого поколения – Константин Никольский. Прозвучат те песни, слова которых знают наизусть многие из нас: «Музыкант», «Я сам из тех…», «Ночная птица», «Мой друг художник и поэт».

Это будет акустический вечер баллад, воспоминаний и философский мыслей.

31 июля в Академ Джаз Клубе состоится зажигательный концерт хитов группы ABBA. Легендарная шведская группа возвращается в лице профессиональных музыкантов и вновь готова радовать удивительными песнями, каждая из которых до сих пор хит. Это не какое-нибудь комедийное шоу двойников, а голоса, максимально приближенные к тем, которые собирали целые стадионы. И пусть внешнего сходства со знаменитой шведской четверкой не много, но мастерство исполнения артистов позволит вам погрузиться в мир диско, шампанского, а может даже вспомнить первую любовь.

Адрес клуба: Арбат 38/1 стр.1. Вход под вывеской Ресторан «Венеция»