В Британии поступила в продажу памятная монета в честь Элтона Джона номиналом £5

Королевский монетный двор выпустил золотую памятную монету номиналом £1 тысяч ($1247) в честь музыканта Элтона Джона.

Как сообщает «Би-би-си», аукционная стоимость монеты, по оценкам экспертов, превышает £68 тысяч ($85 тысяч). Дизайн монеты разработал художник Брэдли Морган Джонсон, на ней изображены соломенная шляпа, знаменитые очки в виде нот, бабочка и надпись с именем певца. Аналогичное изображение украшает монеты в других вариантах. Самая доступная из них номиналом £5 ($6,2) поступает в продажу по цене £13 ($16,2).

Сообщается, что сейчас Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион. Все средства от его продажи получит благотворительный фонд Элтона Джона – Charitable Trust.

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь группы Queen. Монета, ставшая первой в серии «Легенды музыки», доступна в восьми различных вариантах, цена на них составляет от £13 ($17) за простую монету до £2020 ($2623 доллара) за золотую.