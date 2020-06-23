Анна-Мария – человек не очень публичный, но очень интересный журналистам. Во-первых, она дочь Михаила Ефремова, а к нему и членам его семьи сейчас приковано повышенное внимание. А во-вторых, внучка Олега Ефремова не причисляет себя ни к мужчинам, ни к женщинам и намерена в скором времени покинуть Россию и уехать с подругой жить за границу, о чем рассказала недавно в шоу «Секрет на миллион». Кстати, оно выходит на НТВ.

И вот теперь коллеги Леры Кудрявцевой буквально преследуют Анну-Марию по пятам. Караулят возле подъезда и пристают со всякими противными вопросами. Дошло до того, что жертва слежки была вынуждена пригрозить папарацци с НТВ заявлением в полицию: по мнению дочери актера, телевизионщики нарушают ее личное пространство, социальную дистанцию и снимают на камеру без ее на то согласия. Но подействовало другое: Анна-Мария вышла на руководство канала и наябедничала на приставучих сотрудников. Ненадолго, но ее оставили в покое.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2020 под заголовком «Дочь Ефремова обвинила НТВ в слежке».