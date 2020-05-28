Кот Гулькиной умер от коронавируса. Лечение второго обошлось ей в 1 млн рублей

Певица Наталия Гулькина рассказала Sobesednik.ru, что недавно у нее заболел любимый 3-летний тайский кот Мейсон. У него обнаружили коронавирус. Но не тот, который практически парализовал жизнь на планете.

– Нет, это не человеческий коронавирус, кошки не могу болеть человеческими болезнями, – комментирует ситуацию Sobesednik.ru Наталия. – Кошачий коронавирус уже много-много лет существует, и он никакого отношения к людям не имеет. Человек и кошка не могут заразиться этим вирусом друг от друга. Это два разных вируса, хотя и одинаково называются. Поэтому люди и вводятся в заблуждение.

– Вы анализировали, как заразился Мейсон?

– Однажды мы подобрали с улицы котика, принесли в дом. Анализы, конечно, сдавали, но нам в голову не пришло проверить его на коронавирус. Потом оказалось, что он им болел, погиб от этого. Видимо, успел заразить Мейсона.

– Наталия, а какие симптомы у кота, заболевшего этим вирусом?

– Самое ужасное, что когда кот болеет коронавирусом, вы даже не увидите этого. Он может быть носителем, а сам выглядеть вполне здоровым. Но в какой-то момент иммунитет ослабнет, и этот вирус будет мутировать. У кого-то на почки подействует, у кого-то на легкие. Так же, как у людей.

У нашего кота свис живот, какая-та жидкость в легких скопилась, позвоночник стал прогибаться, еле ходит, ноги расползаются в разные стороны. Это ужас! Это как близкого человека, который болеет, наблюдать! Ведь домашние животные для нас, как наши детишки. Мы с дочкой и забили тревогу.

– Как сегодня Мэйсон себя чувствует?

– Анализы показали, что он здоров, но осталось лечить еще неделю, делаем уколы. Мы нашли экспериментальное лекарство в Гонконге, отправляем туда денежку, нам его переправляют.

У меня, наверное, самый дорогой кот в мире, – признается певица, – за три месяца лечения заплатила миллион рублей. Что самое удивительное и приятное, как мне помогли люди! Я обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, поклонникам с просьбой посоветовать, как действовать. И многие присылали деньги! Мы по каждой копеечке давали им отчет. Люди мне здорово помогли, за что огромное спасибо!