"Можно сдохнуть": Лолита заявила о проблемах с психикой и употреблении наркотиков

В разговоре с известной телеведущей Лолита Милявская призналась, что хотя ее жизнь и полна трагедий, она несколько месяцев назад решила перестать жаловаться на трудности публично.

– Я для себя приняла решение делать в основном позитивные посты, – пояснила Лолита. – Большая трагедия произошла во всем мире. Психика людей не выдерживает, сейчас любая искра может выдать не согревающее пламя, а наоборот, уничтожающее. Плюс весна – это обострение психических состояний. Так что больше никаких постов недовольства, как я это люблю. Нужно внимание, теплое слово и позитивные эмоции. Надо понимать, что будет завтра, и к завтра нужно прийти со здоровой психикой.

Рассказала Лолита и о том, как несколько лет назад сама пребывала в измененном состоянии сознания из-за употребления запрещенных препаратов. Однако как только певица поняла, что это рушит ее жизнь, она выбрала здоровье. По ее мнению, бежать от проблем в наркотики и алкоголь – далеко не выход.

– Я попробовала в сорок лет, потому что мне сказали, это прибавляет силы, – объяснила Лолита. – Я действительно тогда очень устала, перетрудилась. Но я решила, что могу работать еще больше, и от меня требовали эту продуктивность. Но как только я поняла, что моя жизнь зависит только от меня, я моментально с этим распрощалась. Во-первых, ты плохо себя чувствуешь... Если ты собираешься жить до старости, ты должен понимать, что это приведет к страшным последствиям.

По словам Лолиты, в шоу-бизнесе могут выжить только люди с сильной психикой, потому что после успеха неминуемо наступает спад. И тогда ты используешь стимулятор, но у кого-то рождаются гениальные вещи, а кто-то заканчивает в выгребной яме. И родители, которые толкают своих детей в мир искусства, должны это понимать.

– Можно сдохнуть, – прямо сказала Лолита.