Группы "Хлеб" и "Cream soda" выступили в самом "карантинном" шоу "Студия 69"

Пока весь мир отдыхает на карантине, конвейер хорошего настроения «Студия 69» продолжает свою работу! Создатели нового Ютуб-шоу устроили зажигательную вечеринку с участием популярных музыкантов из команд «Хлеб» и «Cream soda».

группа «Хлеб»

Группы поочередно перепели хиты друг друга, устроили драку за подарок, рассказали о тайной связи с Валерием Меладзе и знатно повеселили публику.

Идея нового шоу «Студия 69» – подарить аудитории новые хиты из уже известных композиций и сделать так, чтобы их исполнение понравилось зрителям, авторам и случайному человеку не творческой профессии, который во время выступлений скрывается в тайной комнате.

группа «Cream soda»

Автор и ведущий Константин Анисимов каждые две недели приглашает в студию артистов-представителей разных музыкальных направлений и даже миров: оказавшись вместе, они должны поменяться своими песнями.

В последнем выпуске группа «Хлеб» представила оригинальную версию гимна самоизоляции «Никаких больше вечеринок», а «Cream soda» перепела песню оппонентов «Плачу на техно».