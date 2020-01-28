Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок. Танго — это прежде всего чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!

16 февраля Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» приглашает вас на свое ежегодное не имеющее аналогов Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ». За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве и, как всегда, пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

В этом музыкально-танцевальном проекте сливаются в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки легендарного композитора. В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии. Зрителей ждут самые популярные произведения Астора Пьяццоллы, такие как «Oblivion», «Chau Paris», «Chiquilin de bachin», «Rinascero», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Для всех зрителей в красных нарядах или с элементами красного в костюме приготовлены подарки!

Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ» является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! В уикенд Дня влюбленных Государственный Кремлёвский Дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!