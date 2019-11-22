"Ээхх, Разгуляй!" в "Мегаспорте"

«Радио Шансон» приглашает всех отметить наступление зимы на всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

1 декабря в «Мегаспорте» на Ходынке будет на сцену выдут Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Татьяна Буланова, Стас Михайлов, Настасья Самбурская, Михаил Бублик, Евгений Григорьев (Жека), Денис Майданов, гр. «Лесоповал», Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Инна Вальтер, Сергей Куприк, Рада Рай, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Сергей Любавин, Слава, Тамара Гвердцители, Афина, Таисия Повалий, Сергей Трофимов и многие другие. Ведущим вечера станет музыкант и актер Николай Фоменко.

В программе вечера прозвучат золотые хиты, слова которых любит и знает каждый: плей-лист всенародной танцплощадки насчитывает почти 50 песен.

«Программа нашего фестиваля формируется на основе плей-листов одноименной программы, — главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин. — А в плей-лист этой программы попадают иногда совершенно непривычные для нашего формата композиции или исполнители. Например, в этом году на танцплощадке, прозвучат суперновинка Олега Газманова «Отбой», хит этого года «Обречён на любовь» в исполнении Дениса Майданова или танцевальная композиция «Снова и снова» Юлии Михальчик. Будут и такие любимые в народе артисты, как Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Жека (Евгений Григорьев), группа «Лесоповал». Мы собираем подобные программы, чтобы показать всю широту жанра, ведь «Радио Шансон» — это мейнстримовая станция, в эфире которой есть и самые актуальные новинки, и классический «шансон по-русски», и то, что сложно отнести к какому-то определённому стилю или направлению».

Ни одна всенародная танцплощадка «Ээхх, разгуляй!» не обходится без телевизионных съемок. Поэтому, возможность увидеть себя и своих близких в дни новогодних каникул на «Первом канале» можно смело считать еще одной причиной оставить все заботы на четыре часа, зарядиться хорошим настроением и потанцевать под хиты от «Радио Шансон».