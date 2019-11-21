Возвращение Паскаля – от "Шёлкового сердца" "В дорогу"

22 ноября в камерной обстановке московского клуба «ТехникаБезОпасности» Павел Паскаль, известный по хиту «Шёлковое сердце», представит свой новый альбом «В дорогу».

Атмосфера будет очень домашней, поздравить и поддержать певца придут друзья — Алиса Мон, Сергей Войтенко и «Баян Микс», Константин Легостаев, Карина Эвн и Настя Чиква. И именно поздравить, поскольку альбом приурочен к 55-летнему юбилею артиста и 40-летию его творческой деятельности. В нем объединены песни, сознанные музыкантом в течение трех последних лет. Конечно, на презентации прозвучат и старые хиты артиста, окутывающие атмосферой 90-х.

По словам Паскаля, это разноплановая по настроению и состоянию музыка: «Такое хорошо слушать в дороге. Не предугадаешь, какой "поворот" ждет тебя в следующей песне!»