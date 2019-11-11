20-летие группы "Дети Picasso"

В год своего 20-летия в Россию возвращается группа «Дети Picasso» — авторы неповторимого и уникального стиля, сочетающего рок-н-ролл, этнические мотивы, экспериментальные аранжировки и необычайно многогранный вокал.

На несколько лет группа «переселялась» в Будапешт, объехала с гастролями всю Европу, сотрудничала с немецкими, австрийскими, венгерскими и словацкими музыкантами и запустила сайд-проект Wattican Punk Ballet, в котором певица Гая Арутюнян заняла место за ударной установкой. Однако после записи четырех альбомов и десяти лет жизни в Венгрии «Дети Picasso» возвращаются на российскую сцену с новой программой, посвященной 20-летию группы. В нее входят в том числе совершенно новые композиции.

28 ноября — Москва, клуб «Москва» (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 25; ст. м. «Курская»);

1 декабря — Санкт-Петербург, клуб «Морзе» (Кожевенная линия, 40б; ст. м. «Приморская»).