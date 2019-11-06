"НАИВу" – 31 год!

Если есть на музыкальной сцене группы и люди, глядя на которых из года в год, ты не ощущаешь, что они стареют (а значит, что стареешь ты), то Александр «Чача» Иванов и его «НАИВ» – точно из таких. И свой очередной день рождения группа встретит традиционным осенним концертом –таким же феерическим и задорным, как и год, и десять, и тридцать лет назад!

Хуже того (а может, и лучше?!), музыканты из года в год придумывают фишки, которым закостеневшим и забронзовевшим коллегам по цеху просто не под силу. Так, в 2019-м часть хитов и новинок легендарной панк-группы будут исполняться в сопровождении живого скрипичного оркестра в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 8 ноября. И помните: «это Трамп нас специально изводит, это Трамп нам покой не дает!»